الأتراك يرفضون تزويد طائرة اسرائيلية بالوقود

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: أكدت تقارير صادرة في تل أبيب أنه لم يُسمح لطائرة تابعة لشركة العال الاسرائيلية كانت متجهة من وارسو إلى تل أبيب بالتزود بالوقود، بعد قيامها بهبوط اضطراري في أنطاليا بتركيا يوم الأحد.

وقالت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" إنه بعد انتظار الطائرة على المدرج لعدة ساعات، أقلعت متوجهة إلى رودس، من أجل أن تتزود بالوقود قبل التوجه إلى تل أبيب.

وقيل للركاب إنه من المتوقع أن يقضوا عدة ساعات على الأرض في تركيا، دون الحصول على إذن بمغادرة الطائرة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت التقارير أن تركيا نفت أن تكون الطائرة واجهت أي مشكلة في إعادة التزود بالوقود.

يذكر أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل وتركيا بعد وقت قصير من اندلاع الحرب بين "حماس" واسرائيل بعد أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) .

تركيا.. التقارب مع "حماس"

وقد دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "حماس" في الحرب، التي سعت إسرائيل من خلالها إلى الإطاحة بحماس باعتبارها حكومة الأمر الواقع في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم.

واستضاف أردوغان زعيم "حماس" إسماعيل هنية في إسطنبول في نيسان (أبريل)، وفي أيار (مايو)، قال إن أكثر من 1000 من أعضاء حماس يتلقون العلاج في المستشفيات التركية.

قطع التجارة بين البلدين

وفي شهر أيار (مايو)، قطعت تركيا التجارة مع إسرائيل، وهي خطوة دراماتيكية بالنسبة لخامس أكبر مصدر للسلع لإسرائيل، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادات في الأسعار في إسرائيل، على الأقل في المدى القصير.