6 عادات يومية تعزز قوة الدماغ.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الدماغ من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، وهو المسؤول عن كل وظائفنا الحيوية، من الأفكار والمشاعر إلى الحركة والذاكرة.

ولكن، مع التقدم في العمر، أو بسبب نمط الحياة غير الصحي، تُضعف وظائف الدماغ، ما يؤثر على حياتنا بشكل سلبي.

وهناك العديد من العادات اليومية التي يمكنك اتباعها لتعزيز قوة الدماغ والحفاظ على صحته وحيويته لأطول فترة ممكنة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

تحريك الجسم:

تُحفز التمارين الرياضية تدفق الدم إلى الدماغ، ما يعزز نمو الخلايا العصبية الجديدة ويُحسن مرونة الدماغ، بالإضافة إلى،

تقوية الذاكرة والوظائف الإدراكية لدى كبار السن.

اتباع نظام غذائي صحي:

توفر الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والدهون الصحية والمعادن الطاقة للدماغ، وتساعد على حمايته من الأمراض، وتشمل التوت الأخضر والأسماك الدهنية والمكسرات.

الحصول على قسط كاف من النوم:

يعمل الدماغ على تنسيق المعلومات وتعزيز الذكريات وطرد السموم أثناء النوم، لذا قلة النوم تُضعف الوظائف الإدراكية وتؤدي إلى فقدان الذاكرة.

ممارسة التأمل:

تُزيد ممارسة التأمل من المادة الرمادية في مناطق الدماغ المسؤولة عن وظائف الذاكرة والتنظيم العاطفي، فضلا عن تحسين بنية الدماغ ووظيفته.

التفاعل الاجتماعي:

التفاعل مع الأصدقاء والعائلة والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية وبناء علاقات قوية، يُسهم في تعزيز قدرة الوظائف الإدراكية وحماية الدماغ من التدهور المعرفي، وتقليل خطر الإصابة بالخرف.

تحدي الدماغ:

يحب الدماغ التحديات مثل حل الألغاز والقراءة أو العزف على الآلات الموسيقية أو تعلم لغة جديدة، تُحفز هذه الأنشطة وظائف الدماغ وتعزز المرونة العصبية.

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