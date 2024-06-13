الامارات | حريق هائل يلتهم مصفاة نفط في أربيل

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يلتهم مصفاة نفط في أربيل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 يونيو 2024
التهم حريق هائل مصفاة للنفط في محافظة أربيل شمال العراق، الليلة الماضية.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن الحريق شبّ في المصفاة وأدى إلى اشتعال مستودعات لمادة الأسفلت، وعملت 10 فرق إطفاء للسيطرة على الحريق.
وأفادت المصادر من موقع الحريق بأن الدخان الكثيف ارتفع مئات الأمتار وغطى منطقة واسعة.
وفرضت فرق الدفاع المدني طوقاً حول موقع الحريق لمنع امتداده إلى مناطق مجاورة.
ويقع المصفى بعيداً عن المناطق السكنية في محافظة أربيل.
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