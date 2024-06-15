الامارات | الذكرى الثانية لافتتاح مكتبة محمد بن راشد.. إنجازات استثنائية ورحلة المعرفة مستمرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت مكتبة محمد بن راشد العديد من الإنجازات والنجاحات التي أسهمت في ترسيخ مكانتها مركزاً ثقافياً ومعرفياً بارزاً في دولة الإمارات، حيث استقطبت منذ افتتاحها حتى الوقت الحالي ما يقارب مليوناً و500 ألف زائر من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، وأكثر من 420 ورشة عمل وفعالية وندوة متخصصة، وها هي مع الذكرى الثانية لافتتاحها تواصل بزخم كبير رحلة الثقافة والمعرفة.

وشهدت المكتبة زيادة ملحوظة في عدد الكتب المضافة إلى مجموعتها المعرفية، حيث وصل عدد الكتب المضافة باللغة العربية إلى أكثر من 225.300 كتاب جديد، إلى جانب تزايد عدد الكتب بغير اللغة العربية، والتي بلغ عددها ما يقارب 54 ألف كتاب جديد. ونظمت مكتبة محمد بن راشد قرابة 500 فعالية متنوعة، منها ثقافية وعلمية وفنية وأدبية، ولمختلف الفئات العمرية، وباللغتين العربية والإنجليزية.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي: «فخورون بما حققناه من إنجازات خلال الفترة الماضية في إطار رؤيتنا وتطلعاتنا لأن تكون مكتبتنا منارة الثقافة والمعرفة والإبداع، ولنسهم في بناء جسر من التواصل بين الثقافات المختلفة مدعماً بالابتكار والإبداع».

واستقبلت مكتبة محمد بن راشد التي تشكل اليوم أحد أبرز معالم دبي الثقافية أكثر من 200 وفد رسمي رفيع المستوى من داخل الدولة وخارجها، كما وقّعت أكثر من 10 مذكرات تفاهم والعديد من الشراكات الاستراتيجية. وأطلقت مكتبة محمد بن راشد مبادرة «عالم يقرأ»، بالتعاون مع دور النشر المحلية، والمؤسسات التي لها إصدارات خاصة، والكتّاب والمؤلفين، لدعم وإثراء المكتبات المدرسية والمراكز والنوادي والمقاهي القرائية والدوائر الحكومية، حيث أسهمت المبادرة منذ انطلاقها حتى يونيو 2024 في إهداء أكثر من 77 ألف كتاب للعديد من المؤسسات والجهات، كما أطلقت مبادرة «عالم بلغتك»، التي تشكل مشروعاً معرفياً يهدف إلى إزالة الحواجز بين الثقافات المختلفة.

وعلى صعيد الحضور العالمي، شاركت مكتبة محمد بن راشد في معرض «جيتكس غلوبال»، و«كونغرس المجلس الدولي للأرشيف»، إضافة إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض الشارقة للكتاب، ومعرض الشارقة القرائي للأطفال، وقمة الإعلام العربي، إلى جانب مشاركتها دولياً في المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات، ومعرض بولونيا لكتاب الأطفال 2023، ومعرض الدوحة للكتاب في قطر، والمهرجان الدولي للمكتبات والتكنولوجيا في تركيا.

• 420 ورشة عمل وفعالية وندوة متخصصة نظمتها «المكتبة».

• 200 زيارة من وفود رسمية ودبلوماسية استقبلتها المكتبة.

• 10 مذكرات تفاهم وقعتها المكتبة لتعزيز التعاون.