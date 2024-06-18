7 خطوات سحرية للعناية بالبشرة الدهنية الحساسة خلال الموجات الحارة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في ظل موجات حارة متقطعة تعاني البشرة الدهنية والحساسة من العديد من المشاكل، منها الجفاف وحب الشباب والتهابات، ومسام واسعة، لذا من الضروري العثور على روتين بسيط للعناية بالبشرة يساعد على تحقيق التوازن في إنتاج الزيت دون تهيج الجلد وجعله جافًا، وهو ما نستعرضه في السطور التالية بحسب مجلة «ellea» الفرنسية.

7 خطوات لروتين العناية بالبشرة الدهنية والحساسة

استخدمي منظفا لطيفا؛ فهو ضروري للبشرة، يساعدها على التخلص من الغبار والأوساخ والزيوت والشوائب من الجلد، وإزالة بقايا المكياج من بشرتك ويمنع مشاكل الجلد.

غسول الوجه

وللشعور بالانتعاش والحيوية والتنظيف الكامل لبشرتك، استخدمي غسول الوجه المهدئ، الذي يساعدك على التخلص من الزيوت الزائدة والأوساخ دون إزالة حاجز الرطوبة الطبيعي لبشرتك.

مقشر لطيف

الفرك العميق للجلد يمنح الأكسجين فرصة للانتقال عبر خلايا الجلد، ويخلص البشرة من البكتيريا والرؤوس السوداء والزيوت وخلايا الجلد الميتة من سطح الجلد.

استخدمي مقشرا لطيفا لا يحتوي على أي مواد صلبة أو قاسية لحماية صحة بشرتك الحساسة ولا تبالغي في التقشير لأن ذلك يؤدي إلى الالتهاب والجفاف، ويترك بشرتك الحساسة أكثر تهيجًا.

فيتامينات ضرورية

فيتامين C الغني بمضادات الأكسدة أمرًا ضروريًا للبشرة الدهنية الحساسة، لأنه غني بالمكونات النشطة التي تتغلغل بعمق في الجلد وتصلح وتجدّد شباب البشرة مع إزالة الدهن الزائد والزيوت من الوجه.

قناع مرطب

يعد القناع طريقة ممتازة لجعل كل أنواع البشرة صحية، بعد تغلغل المكونات بعمق في الجلد خلال فترة زمنية قصيرة، يزيل جميع مشاكل البشرة بسهولة.

استخدام مرطب مناسب

ترطيب البشرة أمر لا بد منه، بغض النظر عن نوع بشرتك، ويحقق المزيد من الزيت وتوازن مستوى الرقم الهيدروجيني لبشرتك.

كريم الوقاية من الشمس

البشرة الدهنية الحساسة أكثر مقاومة لأضرار أشعة الشمس من أنواع البشرة الأخرى، لأن التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس يحفز الغدد على إنتاج المزيد من الزهم، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة في ظهور البثور وحب الشباب والاحمرار، لذا، فإن استخدام عامل حماية من الشمس مهم للحفاظ على صحة بشرتك طوال الوقت.