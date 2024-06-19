اصنعي سيرم للشعر بطريقة طبيعية في منزلك.. «لمعان وقوة بسعر على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يتعرض شعرك بشكل مستمر للتقصف والجفاف، ولكن ما لا تعرفه الكثير من السيدات أن هناك أنواعا مختلفة من سيروم الشعر تساعد على علاجه ولمعانه وقوته، وحتى لا تحتارين، نقدم لكم فوائده وأنواعه المختلفة، وطريقة صنعه منزليا.

سيرم لعلاج الشعر

السيرم زيت يعمل على حماية الشعر من الشمس والأتربة والتلوث، وقدمت ماريان عاذر أخصائية الجلدية والتجميل، فوائده للشعر:

يقلل تجعيد الشعر.

يسهل عملية تصفيفه.

يعمل على إضافة اللمعان للشعر الباهت.

له خصائص إزالة التشابك من الشعر.

يعمل على تقليل تساقط الشعر لاحتوائه على فيتامين E.

حماية الشعر من الأتربة والرطوبة.

يضمن لشعرك حماية دائمة.

علاج الشعر التالف والمجعد.

أنواع سيرم الشعر طبيعية

وقدمت «عاذر»، خلال حديثها لـ«هُن»، أنواع سيروم للشعر طبيعية، وهي:

وصفة البيض

المكونات:

بيضة.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة بابونج.

الطريقة:

اخفقي البيض مع زيت الزيتون حتى يمتزجا جيدًا.

ضيفي نصف ملعقة من البابونج.

ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك.

اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالشامبو.

الفوائد:

البابونج غني بالبروتين.

يساعد على تقوية الشعر.

يساعد زيت الزيتون على ترطيبه وتقويته.

وصفة جوز الهند

المكونات:

نصف كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة لبن بودر.

جيلاتين.

الطريقة:

سخني زيت جوز الهند حتى يصبح سائلًا وضيفي له اللبن والجيلاتين.

ضيفي الزيت على شعرك وفروة رأسك.

اتركيه لمدة ساعتين واغسليه بالشامبو.

الفوائد:

غني بفيتامين E والأحماض الدهنية.

يساعد على ترطيب الشعر وتقويته.

وصفة الأفوكادو والعسل

المكونات:

ربع كوب من العسل.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

الطريقة:

اخلطي العسل مع زيت الزيتون حتى يمتزجا جيدًا.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو.

الفوائد:

مرطب طبيعي للشعر.

يساعد على تقوية الشعر ولمعانه.

استخدام سيروم الشعر بطريقة صحيحة

وقدمت «عاذر» طرق استخدام سيروم الشعر بطريقة صحيحة: