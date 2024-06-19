الامارات | ألمانيا.. سقوط 3 رجال مغشيا عليهم بعد تدخين سجائر ملوثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط رجلان في غرب ألمانيا مغشيا عليهما، أمس، بعدما دخنا سجائر تحتوي على مادة مجهولة يعتقد أنهما اشترياها من نفس البائع حيث سقط رجل ثالث مغشيا عليه هو الآخر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الشرطة، أمس، إن المسعفين كانوا قد أنقذوا رجلا فاقدا الوعي يبلغ من العمر 52 عاما في مدينة دويسبورج حيث سقط مغشيا عليه إثر تدخين سيجارة محشوة بمادة مجهولة مساء السبت الماضي.

وأضافت الشرطة أن الرجل لم يعد في حالة حرجة.

ووقعت حادثتان مماثلتان أمس حيث سقط رجل يبلغ من العمر 43 عاما ورجل يبلغ من العمر 45 عاما مغشيا عليهما بعد تدخين سجائر ملوثة. ونجا كلا الرجلين.

وبعد استجواب الشهود والحصول على وصف بائع السجائر المحتمل، تم احتجاز شخص مشتبه به للاشتباه في انتهاكه قانون المؤثرات العقلية الجديد.

ومع ذلك، لم يكشف تفتيش منزل المشتبه به عن أي أدلة أخرى.

ويعتقد المحققون أن تدخين السجائر التي تحتوي على مادة مجهولة تسبب في مضاعفات خطيرة في القلب والأوعية الدموية يمكن أن تكون قاتلة.