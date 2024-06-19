هذا ما يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات من التين الشوكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

التين الشوكي من الفواكه الصيفية التي لها فوائد صحية مذهلة لصحة الرجل الجنسية والعامة، بحسب ما ذكره موقع medicinenet ،WebMd.

تعزيز القدرة الجنسية

يحتوي التين الشوكي على نسبة وفيرة من البوتاسيوم الذي يعمل على تعزيز الدورة الدموية، وتحسين وصول الدم إلى أعضاء الجسم بما في ذلك العضو الذكري، وبالتالي يعزز القدرة الجنسية ويقي من خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

علاج تضخم البروستاتا

تضخم البروستاتا مشكلة شائعة عند الرجال، ما يؤدي إلى الحاجة إلى التبول بشكل متكرر والتهابات المسالك البولية المتكررة، وقد يسهم التين في علاج تضخم البروستاتا، وسرطان البروستاتا لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

خفض نسبة الكوليسترول

يحتوي التين الشوكي على الألياف ومضادات الأكسدة مما يساهم في محاربة مستويات الكوليسترول الكلي وتحديدًا الضار، ما يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ضبط مستويات السكر في الدم

الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في التين الشوكي التي تقي من ارتفاع مستويات السكر بالدم وتحمي من مرض السكري.

"جبروت امرأة".. شابة تتزوج من 7 رجال في وقت واحد (فيديو)

لن تتوقع ما تفعله بجسمك.. 5 فيتامينات تحميك من حر الصيف



للرجال.. لن تصدق ما يحدث لصحتك الجنسية عند تناول بذور البطيخ



ماذا يحدث لجسم الرجل بعد تناول الكوارع؟.. مفاجأة



لن تتوقع.. هذا ما يفعله العنب بالكوليسترول والقلب