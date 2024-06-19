مخاطر كارثية على الجسم من ضربة الشمس.. هل تؤثر على القلب والكلى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

التعرض لأشعة الشمس الحارقة خلال النهار تؤثر على صحة الجسم بطريقة سلبية، نتيجة الإصابة بضربة شمس، بحسب ما جاء في موقعي nprhealth، doctor.ndtv.

تضرر القلب والأوعية الدموية

التعرض إلى الحرارة العالية يجعل الجسم يضخ المزيد من الدم إلى أعضاء الجسم، ما يزيد من سرعة ضربات القلب، وينتج عنه نوبة قلبية، خاصًة لدى الحالات التي تعاني من أمراض القلب، وكبار السن، ومن الأعراض المصاحبة للنوبة القلبية الشعور بالدوار قد يصل إلى الإغماء.

فقدان السوائل يؤدي إلى الفشل الكلوي

يفقد الجسم ترطيبة نتيجة البقاء في درجات حرارة شديدة خلال الصباح، عن طريق الإفراط في التعرق، وعدم تعويض تلك السوائل وتناول الماء بكميات وفيرة، ويؤدي ذلك إلى الإصابة بالجفاف ويمكن أن تنكمش الأوعية الدموية، ما يزيد من صعوبة الحفاظ على ضغط الدم معتدل، ما يتسبب في تعرض الكلى والقلب إلى الإجهاد.

وأكثر الأشخاص تضررًا من تلك الأضرار، الحالات التي تعاني من اضطرابات الكلى حيث يمكن أن تسبب الحرارة العالية إصابته بفشل كلوي.

ويوجد خطر آخر على الكلى، حيث يواجه الأشخاص الذين يعملون في وظائف تتطلب جهدًا بدنيًا في درجات حرارة عالية في الهواء الطلق، إلى الإصابة بانحلال الربيدات أي تحلل الأنسجة العضلية، ما يؤدي إلى إطلاق البروتينات في الدم التي يمكن أن تسد الكلى.

ويحدث هذا عادة في المرحلة الحادة من ضربة الشمس، وأوضح أطباء أمراض الكلى أيضًا أن هناك بعض الأدلة على أن العمل المعتاد في الهواء الطلق في درجات حرارة عالية دون ترطيب مناسب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

تضرر الجهاز الهضمي

عادة تتضرر صحة الجهاز الهضمي من الإصابة بضربة الشمس، نتيجة لقلة الترطيب وعدم الحرص على تعويض الماء الذي يفقده الجسم عند التواجد في الطقس الحار، وقد ينتج عن ذلك تهيج في المعدة والأمعاء، وينتج عن ذلك ظهور أعراض مزعجة تشمل الإصابة بالإسهال، الإصابة بالغثيان قد يصل إلى القيء.

إلحاق الضرر بصحة الجلد

التعرض لدرجات حرارة عالية في الطقس المشمس، يمكن أن يلحق الضرر بصحة الجلد، من خلال الإصابة بحروق جلدية وتصبغات شديدة، كما يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد بسبب التعرض للأشعة الفوق بنفسجية دون حماية.

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