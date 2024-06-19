منها مزيل العرق.. عادات خاطئة نفعلها يوميا تسبب اسمرار الإبط

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تُعاني العديد من النساء من اسمرار الإبط، ما يُسبب لهن الإزعاج، ويُشعرهن بعدم الثقة بالنفس، خاصةً خلال فصل الصيف عندما يُصبح ارتداء الفساتين والبلوزات بلا أكمام أمرًا مُحرجًا.

نُقدم لكِ حلولاً طبيعية

فعالة للتخلص من اسمرار الإبط وإعادة تألقه من جديد.

أسباب اسمرار الإبط:

نمو الشعر:

يُؤدي نمو الشعر مرة أخرى أو ظهور جذور الشعر إلى زيادة اسمرار منطقة الإبط.

مُزيل العرق:

يُمكن أن يُسبب استخدام مُزيل عرق يحتوي على الكحول تهيج الجلد وتُزيد من إنتاج صبغة الميلانين، مما يُؤدي إلى اسمرار الإبط.

تغيير طريقة إزالة الشعر

يُنصح باستخدام الشمع أو الليزر لإزالة الشعر من جذوره بدلاً من ماكينة الحلاقة.

استخدام مُزيل عرق مناسب

يجب اختيار مُزيل عرق خالٍ من المواد الحافظة والأصباغ والكحول.

تقشير الإبط

يُساعد تقشير منطقة الإبط مرة إلى مرتين أسبوعيًا على إزالة الخلايا الميتة وتفتيح البشرة.

كريمات التفتيح

تُساعد كريمات التفتيح المحتوية على فيتامين C أو فيتامين E في تفكيك الميلانين والحد من إفرازه.

زيت جوز الهند

يُعد زيت جوز الهند مُضادًا للالتهابات ومُرطبًا فعّالًا ويُساعد على تهدئة البشرة وتفتيحها.

طريقة استخدام زيت جوز الهند:

ضعي زيت جوز الهند على الجلد

واتركيه لمدة 10 دقائق.

اشطفيه بماء دافئ.

كرري هذه العملية مرة يوميًا لحين الحصول على النتيجة المرغوبة.

نصائح إضافية:

ارتداء ملابس فضفاضة من القطن تجنب استخدام منتجات العناية بالبشرة المُعطّرة.

الحصول على حمامات شمسية بشكل معتدل.

استشر طبيب الجلدية في حال كان اسمرار الإبط شديدًا أو مُستمرًا.

اتباع هذه النصائح والحلول الطبيعية، ستتمكنين من التخلص من اسمرار الإبط

واستعادة ثقتك بنفسك وتألقكِ بشكلٍ دائم.

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