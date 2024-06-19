طبيب يفجر مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي بعد الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية يقول لمصراي، يعد شرب الشاي من العادات المُحببة لدى الكثيرين، خاصة بعد تناول وجبة دسمة، لكن هل هذه العادة صحية؟

إليك بعض التأثيرات التي قد يُسببها تناول الشاي بعد وجبة دسمة

تحسين الهضم

يُساعد الشاي على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، ممّا يُسهّل عملية هضم الطعام، خاصةً الوجبات الغنية بالدهون أو البروتين.

امتصاص العناصر الغذائية

يُمكن أن يُساعد الشاي على تحسين امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الحديد.

تقليل الشعور بالانتفاخ

يُمكن أن يُساعد شرب الشاي الدافئ على تخفيف الشعور بالانتفاخ وغازات المعدة بعد الوجبة.

مضادات الأكسدة

يُعدّ الشاي غنيًا بمضادات الأكسدة التي تُساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة، وتُقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

التأثير على امتصاص الحديد

يُمكن أن يتفاعل الشاي مع الحديد الموجود في الطعام، ويُعيق امتصاصه من قبل الجسم، يُنصح بتناول الشاي بعد ساعتين على الأقل من تناول الطعام الغني بالحديد.

الجفاف

يُعدّ الشاي مدرًا للبول، لذلك قد يُؤدي شربه بعد الوجبة مباشرةً إلى الشعور بالجفاف، من المهم شرب الماء بكميات كافية خلال اليوم.

اضطرابات المعدة

يُمكن أن يُسبب شرب الشاي الساخن على معدة فارغة اضطرابات المعدة، مثل الحرقة أو القرحة.

الآثار السلبية عند تناول الشاي بعد وجبة دسمة

تثبيط امتصاص الحديد

الشاي يحتوي على مركبات تعيق امتصاص الحديد من الطعام، مما قد يكون مشكلة إذا كنت تعاني من نقص الحديد.

تأثير الكافيين

قد يؤدي الكافيين الموجود في الشاي إلى زيادة القلق أو الأرق إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

اضطرابات في الجهاز الهضمي

بعض الأشخاص قد يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي نتيجة لتناول الشاي بعد وجبة دسمة، مثل الحرقة أو الغثيان.

نصائح طبية لتناول الشاي بعد وجبة دسمة

انتظر ساعتين على الأقل بعد تناول الوجبة قبل شرب الشاي.

تناول الشاي الدافئ بدلاً من الساخن.

تجنب إضافة السكر إلى الشاي، ويمكنك استبداله بالعسل أو الأعشاب الطبيعية.

اشرب الماء بكميات كافية خلال اليوم لتجنب الشعور بالجفاف.

انتبه لكيفية شعورك بعد شرب الشاي بعد الوجبة، وإذا لاحظت أي أعراض سلبية، فقلّل من تناوله أو توقفه.

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