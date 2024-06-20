الامارات | الأرشيف يُكرّم «الدار للتعليم» والطلبة الفائزين بمشاريع الهوية الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة الدار للتعليم، حفلاً اختتم فيه فعاليات مشاريع الهوية الوطنية للعام الدراسي 2023-2024 التي عقدت تحت شعار «عام الاستدامة.. اليوم للغد»، وكرّم فيه الطلبة الفائزين بالدورة الثالثة لمشروع الهوية الوطنية الذين شاركوا من خلال مدارس مؤسسة الدار للتعليم.

افتتح الحفل مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية فرحان المرزوقي بكلمة أشاد فيها بالجهود التي تبذلها مؤسسة الدار للتعليم من أجل إنشاء جيل يواكب المستقبل، وثمّن عالياً البحوث الطلابية المشاركة في مشاريع الهوية الوطنية، التي كانت تنمّ عن إدراك حقيقي لأهمية الاستدامة في التطور والازدهار، وأشار إلى أن البحوث الطلابية مهمة على صعيد نشر الوعي بالاستدامة لما فيها من أفكار إبداعية وابتكارية.

ودعا الطلبة إلى الاستفادة من كنوز الأرشيف والمكتبة الوطنية، سواء من الوثائق التاريخية أو من المصادر والمراجع المتوافرة في المكتبة، أو من إصداراته التي توثق تاريخ الدولة، وطالبهم بأن يكونوا سفراء للأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يبذل جهوداً كبيرة من أجل إثراء مجتمعات المعرفة.

وألقت رئيس مجموعة تطوير المواد الإلزامية، هنادي مصطفى كلمة مؤسسة الدار للتعليم، شكرت فيها الأرشيف والمكتبة الوطنية على إسهامه في التنشئة الوطنية، واهتمامه بالطلبة، لتعزيز إمكانات ومهارات البحث العلمي لديهم، وأشادت بإسهامات الطلبة وبحوثهم في إطار مشروع الهوية الوطنية لعام 2024.