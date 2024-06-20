المكسرات خارقة في نسف الوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أُجريت في جامعة ساوث أستراليا، أن إدراج المكسرات في النظام الغذائي الخاص بك عند الرغبة في التخلص من الوزن الزائد، يسيطر على السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، وبالتالي يعزز عملية فقدان الوزن، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "مديكال إكسبريس".



وحلّل الباحثون 7 تجارب قامت بتقييم تغيرات الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم في الأنظمة الغذائية المقيدة للطاقة، ووجد الباحثون أن أياً من الدراسات لم تنتج تأثيراً سلبياً على فقدان الوزن عندما تم تضمين المكسرات كجزء من النظام الغذائي.

ووفق ، أظهرت 4 دراسات من أصل 7، أن الذين تناولوا 42-84 غراماً من المكسرات كجزء من حمية مقيدة للطاقة، حققوا خسارة وزن أكبر بكثير من الذين اتبعوا أنظمة غذائية مقيدة للطاقة بدون مكسرات.

وحقق فقدان الوزن من حمية مقيدة للطاقة "مدعمة بالمكسرات" خسارة إضافية تتراوح بين 1.4 و7.4 كغم من الوزن.

وفسر الباحثون ذلك بقدرة المكسرات على المساعدة في الحد من الجوع بكفاءة.

وتعتبر المكسرات جزءاً هاماً من الأنظمة الغذائية للعديد من الأشخاص لأنها توفر مذاقاً وملمساً لا يمكنك العثور عليهما في مجموعات غذائية أخرى، كما أنها أيضاً وجبة خفيفة يمكن تناولها أثناء التنقل، وهي غنية بالمغذيات.

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