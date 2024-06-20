الامارات | أمّها صوّرت الجريمة في مقطع فيديو.. سوري يجلد طفلة 50 جلدة ويجبرها على عدّها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مقطع مصوّر لرجل سوري يعذب طفلة صغيرة لا تكاد تبلغ التاسعة من عمرها، بطريقة وحشية، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية.

وطالب روّاد مواقع التواصل بمعاقبة زوج والدة الطفلة اليتيمة التي كان يعذّبها بالضرب بعصا وهي مقيدة اليدين والقدمين وسط صراخها وبكائها، كما أظهر الفيديو الذي انتشر بشكل واسع منذ أمس الأربعاء.

أما الصغيرة وتدعى شهد، وهي يتيمة الأب، وتقيم مع زوج والدتها الذي واظب على تعذيبها في منزله بريف إدلب، وظهرت الطفلة في الفيديو المروع وهي تعد الضربات بعد أن أرغمها المعتدي على فعل ذلك.

فيما بلغت عدد الضربات 50 جلدة، بحسب المقطع المصوّر.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن الأسباب التي أقدم من أجلها زوج الأم على تعذيب الصغيرة التي ينحدر والدها المتوفى من غوطة دمشق.

وكشفت مواقع إخبارية سورية أن الطفلة نقلت إلى أقاربها في مدينة عفرين بعد انتشار المقطع المصور (الذي نعتذر عن نشره)، وأن الفيديو تم تصويره من قبل والدة شهد، وهو ما كان سبباً في اعتقال زوجها الذي ينحدر من ريف دمشق.