شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية بشأن التخلى عن "الليبور" كسعر فائدى مرجعى واستبداله بـ"السوفر" والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامى للتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدى مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR"

‎وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض؛ حيث إن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر"، يعتبر الأفضل مقارنة بمعدل الليبور، وذلك لأنه أكثر أمانا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود تدخلات بشرية فيه علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.



‎والتخلي عن الليبور، أصبح اتجاهًا عالميًا معترفًا به بين جميع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ولا يترتب عليه أية أعباء أو تكاليف إضافية على الموازنة العامة.

نشر القرار فى عدد اليوم من الجريدة الرسمية.