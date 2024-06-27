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الكنيسة تعقد المؤتمر السنوي الثانى لمجمع كهنة 6 أكتوبر و أوسيم

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الخميس، 27 يونيو 2024 10:28 ص

نظمت إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم المؤتمر السنوى الثانى للآباء كهنة الإيبارشية، فى بيت القديسين مكسيموس ودوماديوس بالريف الأوربي التابع للإيبارشية، بحضور الأنبا دوماديوس أسقف الإيبارشية.

وصلى نيافته أمس القداس الإلهى، ضمن المؤتمر، وخلاله دشن مذبح الكنيسة الرئيسي باسم القديسين مكسيموس ودماديوس، كما دشن أيضًا عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وتضمن المؤتمر دراسة كتاب "تجسد الكلمة" للقديس البابا أثناسيوس الرسولي بالكامل، من خلال أربع محاضرات، ألقاها الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص.

اللقاء السنوى لكهنة 6 أكتوبر
اللقاء السنوى لكهنة 6 أكتوبر

 

جانب من اللقاء السنوى
جانب من اللقاء السنوى

 

اللقاء السنوى
اللقاء السنوى

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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