شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعقد المؤتمر السنوي الثانى لمجمع كهنة 6 أكتوبر و أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

نظمت إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم المؤتمر السنوى الثانى للآباء كهنة الإيبارشية، فى بيت القديسين مكسيموس ودوماديوس بالريف الأوربي التابع للإيبارشية، بحضور الأنبا دوماديوس أسقف الإيبارشية.

وصلى نيافته أمس القداس الإلهى، ضمن المؤتمر، وخلاله دشن مذبح الكنيسة الرئيسي باسم القديسين مكسيموس ودماديوس، كما دشن أيضًا عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وتضمن المؤتمر دراسة كتاب "تجسد الكلمة" للقديس البابا أثناسيوس الرسولي بالكامل، من خلال أربع محاضرات، ألقاها الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص.



اللقاء السنوى لكهنة 6 أكتوبر



جانب من اللقاء السنوى