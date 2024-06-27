شكرا لقرائتكم خبر عن مد الأوامر التنفيذية الصادرة بنقل المعلمين عامين تحقيقا للرضا الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مد صلاحية الأوامر التنفيذية الصادرة بالنقل للمعلمين بين المديريات التعليمية لتكون سارية لمدة عامان من تاريخ صدورها، حيث اعتمدت لجنة الموارد البشرية القرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها: حرصا على الصالح العام وتحقيقا للرضا الوظيفي للمعلم وبناء على شكاوى المعلمين والمديريات التعليمية من تأخر إجراءات الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية لتنفيذ الأوامر الصادرة بالنقل والتي تستغرق أكثر من عام، وحيث أن الأوامر التنفيذية الصادرة بنقل المعلمين بين المديريات التعليمية تكون سارية لمدة عام فقط من تاريخ صدورها، تم عرض الموضوع على لجنة الموارد البشرية للموافقة على أن تكون الأوامر التنفيذية الصادرة بالنقل سارية لمدة عامين.