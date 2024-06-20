طبيبة تحذر من هذه العادات خاطئة عند تخزين الطعام .. تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - تتبع الكثير من ربات المنزل عادات خاطئة خلال تخزينها الطعام، والتي حذرت منها الطبيبة الروسية يكاتيرينا بارانوفا، خلال برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية، نقلا عن موقع فيستي.

و قالت الطبيبة:"يلجأ الكثيرون إلى غسل الثمار البرية وثمار التوت والفراولة وتخزينها في الثلاجة في في فصل الصيف، هذه الثمار يجب أن تؤكل مباشرة بعد غسلها، فعند تعريضها للرطوبة وتخزينها قد تصبح بيئة حاضنة للبكتيريا والفطريات، ووصول هذه الكائنات إلى أجسامنا قد يتسبب بعواقب صحة خطيرة".



أما بالنسبة لبعض أنواع الخضار مثل البروكلي فتنصح الطبيبة بغسلها أو تعقيمها قبل تناولها أو حفظها في الثلاجة، إذ أشارت إلى أن الطريقة الأفضل لتعقيم مثل هذه الأنواع من الخضار هو نقعها لمدة نصف ساعة في وعاء يحوي ليترا من الماء تقريبا مضاف إليه ملقعقة طعام من الملح وملعقة صغيرة من الخل، وأن هذه الطريقة تساعد على القضاء على بعض الكائنات الدقيقة والديدان التي من الممكن أن تكون موجودة على هذه الأطعمة.



وأشارت الطبيبة إلى ضرورة تعقيم الأكياس التي توجد فيها المأكولات قبل حفظها في الثلاجة، فهذه الأكياس قد تكون قد تلوثت بأنواع مختلفة من البكتيريا أو الفطريات أثناء عمليات التغليف أو أثناء حفظها في متاجر البيع.

"جبروت امرأة".. شابة تتزوج من 7 رجال في وقت واحد (فيديو)

لن تتوقع ما تفعله بجسمك.. 5 فيتامينات تحميك من حر الصيف



للرجال.. لن تصدق ما يحدث لصحتك الجنسية عند تناول بذور البطيخ



ماذا يحدث لجسم الرجل بعد تناول الكوارع؟.. مفاجأة



لن تتوقع.. هذا ما يفعله العنب بالكوليسترول والقلب