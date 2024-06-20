سر فقدان الشهية في الطقس الحار.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يلاحظ الكثير من الأشخاص انخفاضا ملحوظا في شهيتهم للطعام.

وذكر موقع "thehealth"، السبب العلمي وراء فقدان الشهية في الطقس الحار.

سبب فقدان الشهية في الطقس الحار

يتحكم الدماغ وليس المعدة في الشهية، حيث تؤدي منطقة ما تحت المهاد دورا رئيسيا في تنظيمها، بالإضافة إلى التحكم في الشعور بالشبع.

وهرمون الجريلين، الذي تنتجه المعدة ومنطقة ما تحت المهاد، هو المسؤول عن الشعور بالجوع، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يفقد الجسم الماء من خلال العرق للحفاظ على برودة الجسم، ويؤدي ذلك إلى فقدان السوائل والمعادن، ما يسبب الشعور بالشبع، ويقلل من الرغبة في تناول الطعام.

ويسبب الطقس الحار الشعور بالتعب والإرهاق، ما يقلل من الرغبة في بذل الجهد لمضغ الطعام وهضمه، نتيجة لذلك تنخفض الشهية في الصيف بينما يزداد العطش.

نصائح لحل المشكلة

شرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم خلال فصل الصيف، بدلا من إجباره على تناول الطعام.

تجنب المشروبات الغنية بنسبة عالية من الكافيين.

تناول الفواكه والخضروات الطازجة الغنية بالماء والفيتامينات والمعادن، التي تساعد على تنظيم حرارة الجسم.

الزبادي مصدر غني بالبروتين والكالسيوم، ويٌسهم في تهدئة الجهاز الهضمي.

الشوربة من الوجبات الخفيفة وسهلة الهضم، تساعد على ترطيب الجسم.

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