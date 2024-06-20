ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. لن تتخيل فوائدها المذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تُعد الكوارع أو أرجل البقر، من الأكلات الشعبية المحببة في العديد من البلدان العربية، ولكن هل تعلم أن وراء مذاقها اللذيذ فوائد صحية مذهلة؟

الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، يقول لـ"الخليج 365"، إن الكوارع تُقدم كنزًا من الفوائد الغذائية المذهلة.

الكوارع غنية بالكولاجين

الكوارع مصدر غني بالكولاجين، وهو بروتين ضروري لصحة البشرة والأظافر والشعر.

يساعد الكولاجين على تعزيز مرونة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد، كما يُسهم في تقوية الغضاريف والمفاصل، مما يُقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وأمراض العظام.

صحة العظام والمفاصل في أوجها

تزخر الكوارع بكميات وفيرة من الجيلاتين، وهو بروتين يُساعد على تقوية العظام والمفاصل.

يُسهم الجيلاتين في تحسين امتصاص الكالسيوم، ما يُعزز صحة العظام ويُقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، كما يُساعد في تخفيف آلام المفاصل والتهاب المفاصل.

هضم مثالي خالي من الاضطرابات

الجيلاتين الموجود في الكوارع مُحسّن لصحة الجهاز الهضمي، فهو يُساعد على تحسين عملية الهضم وامتصاص المغذيات.

كما يُسهم في تخفيف مشكلات الهضم مثل الحموضة والقرحة.

مناعة قوية لمقاومة الأمراض

تحتوي الكوارع على معادن وفيتامينات مهمة مثل الزنك، الذي يؤدي دورًا حيويًا في تقوية جهاز المناعة.

يُساعد الزنك على مكافحة العدوى والأمراض، كما يُعزز شفاء الجروح.

مصدر غني بالبروتين لبناء العضلات

الكوارع مصدرًا غنيًا بالبروتين، وهو العنصر الأساسي لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

يُساعد البروتين على الحفاظ على وزن صحي وزيادة الطاقة والنشاط.

بشرة نضرة ومتألقة

بفضل الكولاجين الموجود فيها، تُساعد الكوارع على الحفاظ على مرونة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

كما تُسهم في ترطيب البشرة وإعطائها مظهرًا صحيًا ونضِرًا.

كيف تستفيد من فوائد الكوارع؟

يمكن تناول الكوارع مطبوخة أو مرق.

يمكن إضافة الكوارع إلى الأطباق المختلفة

يمكن تحضير جيلي من الكوارع للاستفادة من فوائدها الغذائية.

يُنصح باختيار الكوارع الطازجة ذات اللون الوردي الفاتح.

يجب غسل الكوارع جيدًا قبل طهيها.

يمكن حفظ الكوارع في الثلاجة أو الفريزر.

اقرأ أيضا:

طبيب يفجر مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي بعد الطعام

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمرات من التين الشوكي

قمر الفراولة العملاق يغير حياتهم.. 4 أبراج الأكثر حظا

قلة فلوس وخلافات تحدث لـ 3 أبراج فلكية بسبب ظاهرة قمر الفراولة

"جبروت امرأة".. شابة تتزوج من 7 رجال في وقت واحد (فيديو)