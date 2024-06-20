6 أطعمة تزيد من فرص الإنجاب.. هل تعرفها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الرغبة في إنجاب طفل حلم يراود الكثير من الأزواج، وقد يواجه بعضهم صعوبات في تحقيق ذلك، ولحسن الحظ، تلعب التغذية دورًا هامًا في تعزيز الخصوبة لكل من الرجال والنساء.

ووفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة، توجد 6 أطعمة تعزز الخصوبة لدى الرجال والنساء.

1- الأسماك

الأسماك من الأطعمة الغنية بأوميجا 3 وهي عنصر غذائي مهم ، كما تحتوي الأسماك على فيتامين د، والسيلينيوم، وهي عناصر وفيتامينات غذائية ضرورية لصحة الحيونات المنوية، وجودة البويضات.

2- البيض

البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين وفيتامين د وكلاهما ضروريان لإنتاج الهرمونات التناسلية، كما أن البيض غني بالكولين، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الجنين ونموه.

3- المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل جوز الهند واللوز من البذور الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين E، والأحماض الدهنية، التي تساهم تحسين الخصوبة وصحة الحيوانات المنوية، والبويضات، لدى الزوجين.

4- منتجات الألبان

تشكل منتجات الألبان عامل مهم في زيادة الخصوبة لدى كلا من الرجل ة المرأة لأنهم يحتوي على فيتامين د والكالسيوم.

5- الفواكه والخضروات

تناول الفواكه والخضروات بصفة عامة يزيد من الخصوبة لدى الرجال والنساء، خاصةً الخضروات الورقية، التي تحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة.

6- البقوليات

البقوليات من الأطعمة الغنية بالفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، وخصوصا زيادة الخصوبة لدى الرجل والمرأة لذا يجب أن تحرص على اتباع نظام غذائي غني بالبقوليات، لأنها غنية بالحديد والألياف، وهما عنصران مهمان للإنجاب.

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