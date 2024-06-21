الامارات | «الناشرين الإماراتيين» تستكشف اتجاهات سوق النشر الصيني من بوابة «بكين للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سعياً إلى دعم الناشر الإماراتي في استكشاف اتجاهات سوق النشر الصيني وتطلعات القارئ في هذا البلد العريق وتعزيز حضوره هناك، تشارك «جمعية الناشرين الإماراتيين» في «معرض بكين الدولي للكتاب» 2024، أحد أكبر معارض الكتب وأكثرها تأثيراً على مستوى قارة آسيا، وذلك حتى 23 يونيو الجاري.

وتأتي مشاركة الجمعية بجناح خاص في هذا المعرض، ضمن جهودها لرفد الناشرين الإماراتيين وتطوير صناعة النشر في دولة الإمارات، عملاً برؤية وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين. ونجحت الجمعية في تأمين رعاية إدارة «معرض بكين الدولي للكتاب» لثلاثة من أعضائها ضمن برنامج رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يقدمه المعرض لدعم الناشرين الصغار حول العالم، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لإتاحة مزيد من فرص الانتشار عالمياً أمام الناشرين الناشئين من أعضائها، ومساعدتهم على إبرام اتفاقيات وشراكات مع ناشرين من جميع أنحاء العالم. وتمثّل هذه الخطوة فرصة مميزة، إذ إن البرنامج مخصص لـ30 ناشراً من حول العالم فقط، وقد تم اختيار الناشرين الإماراتيين الثلاثة من بينهم. كما يوفر البرنامج للناشرين المختارين جناحاً مدعوماً في المعرض، إضافة إلى دورات تدريبية وفرص لتوسيع شبكات عملهم، سواء في الصين أو على مستوى العالم. والناشرون الثلاثة هم: الناشر والكاتب والرسام خالد العلي، مؤسس دار «بوابة الكتاب»، والكاتبة نور عرب، مؤسّسة دار «نور للنشر»، وكيرا جين، مؤسّسة دار «ذا دريم وورك كولكتيف»، التي تشكّل مجتمعاً من الكتّاب والمبدعين والمدربين الملتزمين بإلهام المبدعين، ومشاركة قصصهم مع العالم. وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية وأمين صندوقها، ومدير دار تخيّل للإعلام، محمد بن دخين، إلى أن المشاركة في المعرض تشكل جزءاً من نهج الانفتاح الذي تتبنّاه دولة الإمارات على مختلف الثقافات والحضارات، كما تعكس حرص الجمعية على تعزيز علاقات التعاون والتبادل الثقافي المتجذّرة بين الصين والإمارات، والاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في مجال النشر وإبداعها في الإنتاج المعرفي. وأضاف: «يشكل أيضاً فرصة لتوطيد الصلة والعمل المشترك مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بقطاع النشر، وكذلك يعد منصة لترويج صُنّاع الكتاب الإماراتي وفتح الآفاق أمامهم». يذكر أن معرض بكين الدولي للكتاب يجذب أكثر من 2600 عارض من 100 دولة من حول العالم سنوياً، ويركز على الابتكار والتكنولوجيا الرقمية، محتضناً اتجاهات جديدة مثل: الكتب الإلكترونية، والكتب الصوتية، ومحتوى الوسائط المتعددة.

محمد بن دخين:

المشاركة في المعرض تشكل جزءاً من نهج الانفتاح الذي تتبنّاه دولة الإمارات على مختلف الثقافات والحضارات.