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الامارات | لخفض سكر الدم؟.. مارس الرياضة في هذه الأوقات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 يونيو 2024

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة التدريبات خلال الفترة من السادسة مساءً حتى منتصف الليل، تساعد على خفض معدلات الجلوكوز في الدم، بشكل أفضل على مدار ساعات الليل والنهار.


وشملت الدراسة التي نشرها موقع «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الصحية، 186 شخصاً بالغاً في أواسط العمر ممن يعانون زيادة الوزن أو السمنة.

وفي إطار الدراسة، استخدم المتطوعون أجهزة لقياس معدل النشاط البدني ومستويات الجلوكوز في الدم لمدة 14 يوماً.

وتوصل الفريق البحثي إلى، أن الفئة التي حققت أقصى استفادة من التدريبات هم الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة ما بين السادسة مساءً حتى منتصف الليل، حيث تبين أن معدلات السكر لديهم حققت أقصى انخفاض سواء في ساعات الليل أو في نهار اليوم التالي، وكذلك بشكل عام.

وتم رصد أقصى استفادة في فئة الأشخاص الذين وصلوا إلى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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