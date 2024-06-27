وداعا للأرق في ليالي الصيف.. 8 نصائح لنوم هانئ رغم الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع حلول فصل الصيف، يزداد الشعور بالحرارة، مما قد يؤثر على جودة النوم بشكل كبير، ويُصبح النوم مُتقطعًا ويصعب الاسترخاء، مما يُسبب الشعور بالتعب والإرهاق في اليوم التالي.

ويستعرض موقع "الخليج 365" 8 نصائح يمكن اتباعها للحصول على نوم هادئ وبارد في ليالي الصيف الحارة، وفقًا لما جاء في موقع " resmed".

ماذا يحدث لدرجة حرارة جسمك عند النوم؟

تؤثر درجة حرارة غرفتك وجسمك بشكل كبير على نومك، لذا فإن الحصول على هذين الأمرين بشكل صحيح يستحق الجهد المبذول.

أثناء النوم، تمر بمراحل متعددة تتمثل فيما يلي:

1- المرحلة الأولى: حيث تنتقل من الوعي إلى النوم الخفيف.

2- المراحل التالية: تحتاج درجة حرارة الجسم الأساسية عمومًا إلى الانخفاض بنحو درجتين إلى ثلاث درجات قبل أن تتمكن من الوصول إلى حالة النوم العميق.

3-إذا كانت درجة حرارتك الأساسية مرتفعة للغاية، فمن الصعب على عقلك معرفة ما إذا كنت مستيقظًا أم نائمًا، مما قد يؤثر بشكل مباشر على جودة نومك.

ما درجة حرارة الغرفة المثالية؟

بشكل عام، تتراوح درجة حرارة الغرفة المثالية للنوم ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية، لأن هذا النطاق هو ما يناسب قلبك خلال منتصف الليل.

كما تعمل درجة الحرارة المنخفضة أيضًا على تعزيز النوم المريح من خلال ضمان عدم تدفئة جسمك في وقت مبكر جدًا من الصباح، ما يساعدك على الانتقال بلطف من مرحلة النوم العميق.

كيف تنام في ليلة حارة وتتخلص من حر الغرفة؟

1- افتح النوافذ

إذا كانت غرفتك أكثر دفئًا من الخارج، فاترك النوافذ مفتوحة ليلاً للسماح بدخول النسيم المنعش، حيث يميل الهواء الليلي إلى البرودة في الساعات الأولى من الليل، ويمكن أن يساعد الهواء النقي في الحفاظ على درجة الحرارة منخفضة ويمنع غرفتك من الشعور بالاختناق.

2- احصل على مروحة

تشغيل المراوح أرخص عمومًا من تشغيل مكيفات الهواء، احتفظ بواحدة طوال الليل للحفاظ على تحرك الهواء بلطف، حيث يمكنها سحب الحرارة من الغرفة وحتى دفعها خارج النافذة المفتوحة.

كما يمكنك وضع وعاءً من مكعبات الثلج أمام المروحة، فسوف ينفث النسيم ببطء البخار البارد الذائب من سطح الجليد، ما يولد رذاذًا لذيذًا ومبردًا.

3- شرب المزيد من الماء

اشربي كوبًا من الماء البارد قبل النوم لترطيب جسمك وتبريده، وتعويض فقدان الماء بسبب التعرق.

4- أخذ حمام دافئ قبل النوم

إذا كنت تشعر بالحرارة قبل التوجه إلى السرير، خذ حمامًا دافئًا، وسوف يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى بشرتك وزيادة فقدان الحرارة من جسمك.

5- كمادة رطبة

يمكنك استخدام كامدات على جسمك للتخلص من بعض الدرجات الزائدة في الليل هو ببساطة ترطيب منشفة أو قطعة قماش، ثم ضعه على جبهتك أو جسدك.

6- ضوء أقل ومزيد من الظلام

تنبعث من جميع المصابيح الكهربائية حرارة لا تريدها عندما تحاول الحصول على نوم جيد ليلاً، لذا استفد من ذلك وحاول تقليل استخدام الضوء إلى الحد الأدنى.

7- قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية

كما هو الحال مع إطفاء الأنوار، من المفيد بنفس القدر إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية أيضًا، لأن تبعث الأجهزة مثل هاتفك الذكي حرارة وضوءًا لا يساعدان على النوم الجيد أثناء الليل.

8- ارتداء ملابس نوم قطنية فضفاضة

يمكن أن تساعد البيجامات القطنية الناعمة والفضفاضة في الحفاظ على برودتك من خلال تبديد الحرارة، تمامًا كما تفعل الملاءات القطنية، فهي تسمح بتدفق الهواء والتهوية، بينما تمتص العرق الزائد من بشرتك.

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