شيخ العقل التقى وزير الداخلية: للتعاون على معالجة القضايا الأساسية

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي يرافقه وفد ضمّ: القاضية ميراي ملاّك، العقيد وجدي كليب، المقدم دانيال أبي اللمع والرائد نادر قصب، بحضور مشايخ من أعضاء المجلس المذهبي والمستشارين ومديري مشيخة العقل والمجلس المذهبي.

وهنأ مولوي لشيخ العقل بعيد الأضحى المبارك، وتناول البحث قضايا وطنية وعامة مطروحة. وكان اللقاء مناسبة رحّب خلالها ابي المنى بوزير الداخلية والبلديات، مثنيا على "جهود القوى الأمنية المبذولة، من أجل الحفاظ على الاستقرار العام في البلاد، في ظل ما تواجهه من أخطار أمنية، جرّاء التهديدات الإسرائيلية المستمرة".

ودعا الى "الالتفاف حول القوى المؤتمنة للسهر على أمن الوطن وأبنائه، والسعي الى تعزيز وحدة الكلمة والموقف حيال التحديات القاسية، التي تضع لبنان أمام مرحلة دقيقة ومصيرية يمر بها اليوم، وتتطلب من الجميع تضافر الجهود والتعاون لمعالجة القضايا الأساسية الملحّة التي تخدم البلد وتخفّف من وطأة أزماته".

بعد اللقاء، صرح وزير الداخلية: "زرنا هذه الدار الكريمة لمعايدة سماحة شيخ العقل بمناسبة الأضحى المبارك، وإننا نشكره مع جميع المشايخ الحاضرين على الاستقبال المميّز، وعرضنا خلال الزيارة بشكل عام للمشكلات التي تعترض هذا البلد والأزمات، أكان من الناحية السياسية ومختلف النواحي الأخرى، وقد طمأنّا سماحته على الوضع الأمني، نتيجة الجهد الكبير الذي تقوم به القوى الأمنية والقوى العسكرية بحفظ أمن المواطنين".

أضاف: "عرضنا لمختلف الأمور التي تهمّنا جميعاً، والتشديد دائماً على وحدة اللبنانيين وعلى كل مكوّنات المجتمع اللبناني، هذه الوحدة التي تصبّ دائماً في مصلحة الوطن وفي المصلحة السياسية العليا، والتي من شأنها ان تنعكس إيجابا على المصلحة العامة والمواطنين وكل افراد المجتمع اللبنانيي".

كذلك التقى ابي المنى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب الدكتور بلال عبد الله لمعايدته بالأضحى المبارك، مؤكدا على "المواقف الوطنية لسماحته من أجل الحفاظ على وحدة البلد في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتثبيت ركائز الوحدة الوطنية".

كما وضع عبد الله شيخ العقل في أجواء المعالجات التي يقوم بها "اللقاء" والحزب التقدمي الاشتراكي في ما يتعلق بموضوعي الاستحقاق الرئاسي والنزوح السوري على وجه الخصوص.

ومن زوّار أبي المنى، إمام جامع "الصفا" في بيروت المفتي الشيخ حسن شريفة ومسؤول إقليم بيروت في حركة "أمل" محمد عبّاني، لدعوته الى احتفال ذكرى عاشوراء في المجلس المركزي في معوض.

واستقبل رئيسة "الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان" السيدة أميرة سكر والسيد جهاد أبو فخر، ثم رئيس "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" المحامي ربيع قيس، الذي أطلعه على نشاط المؤسسة وقدّم مجموعة من الكتب والاصدارات للمؤسسة. وكذلك رجل الاعمال السيد ملحم سلمان. واجتمع شيخ العقل مع عضو المجلس المذهبي رئيس نادي "الصفاء" الرياضي الشيخ رياض عطا الله.

كما استقبل ابي المنى في دارته في شانيه، عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايغ، وجرى البحث بعدد من القضايا العامة. كما استقبل الوزير السابق شكيب قرطباوي معايدا بالاضحى. ومن زواره ايضا: العميد يوسف نجم، العقيد وائل محمود، الرائد احمد معطي.

وقدّم شيخ العقل التعازي في دار الطائفة على رأس وفد من المشايخ والمسؤولين في مشيخة العقل والمجلس المذهبي، بالشيخ أبو حكمت إسماعيل فايز نوفل. وكان قدّم التعازي بصلاح سلمان في دار الطائفة، وبالشيخ أبو لواء سامي شميط في عاليه.

وكان شيخ العقل زار مدينة عاليه مشاركاً في لقاء ديني جامع، الى جانب مشاركة الشيخ نعيم حسن والمشايخ: أبو صالح محمد العنداري، أبو علي سليمان بو ذياب، أبو زين الدين حسن غنّام، أبو حسن عادل النمر، أبو فارس مروان فياض، أبو سليمان سعيد سري الدين، أبو مهدي سلمان دربية وجمع من مشايخ المدينة والمنطقة.

وتخللها زيارات أيضا لكل من المشايخ: أبو مسعود هاني جابر شهيب، أبو صالح رجا شهيب، أبو أكرم سليمان سلامة، مزار المرحوم الشيخ أبو ريدان يوسف شهيب، مجلس آل الفقيه وعدد من مشايخ المدينة. وكان قد زار الشيخ العنداري في بعلشميه.

من جهة ثانية، كلّف شيخ العقل مستشاره عضو المجلس المذهبي الشيخ وسام سليقا تمثيله والقاء كلمة باسمه في الملتقى العلمي التمهيدي للمؤتمر حول "نهج البلاغة طريق النجاة"، في مركز الامام الخميني الثقافي في بيروت.

كذلك كلّف المستشار الإعلامي الشيخ عامر زين الدين تمثيله في مناسبة "غديرية بيروت-2024"، برعاية وحضور نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلاّمة الشيخ علي الخطيب والندوة حول كتاب "الغدير والإمامة" في مقر المجلس الإسلامي الشيعي في بيروت.