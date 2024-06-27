افادت وسائل اعلام اسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في صفد ومحيطها بكثافة جراء رشقة صاروخية كبيرة من لبنان. وفي السياق، اعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية "رصد إطلاق عشرات القذائف باتجاه شمال إسرائيل". واشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى اندلاع حريق وانقطاع للكهرباء في مستوطنة بيريا بعد صلية الصواريخ الأخيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها بكثافة جراء رشقة صاروخية كبيرة من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.