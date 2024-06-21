هل تبكي في الحمام؟.. لن تتخيل ما يحدث لك - اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - وجدت دراسة جديدة أن الحمام هو أحد أكثر الأماكن شعبية للبكاء، حيث تبكي النساء 5.3 مرة في الشهر والرجال 1.3 مرة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتقول الدكتورة أمبر جونستون، أخصائية علم النفس السريري وأخصائية علم النفس العصبي في شركة Healthy Mind Psychology، والمستشارة جورجينا ستورمر، بعض الإجابات إن الاستحمام يوفر مساحة مريحة حيث نكون غالبًا وحدنا مع أفكارنا فقط.

ويستخدم الكثيرون هذا الوقت للتأمل في اليوم أو التعبير عن مشاعرهم من خلال البكاء، مضيفةً أنه يمكن أن يكون للبكاء أثناء الاستحمام تأثير هائل على تخفيف التوتر في الجسم والعقل.

ويعمل الماء الساخن على إرخاء العضلات، بينما يساعد البكاء على إطلاق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، كما أن البكاء يُنشط الجهاز العصبي السمبتاوي، المعروف أيضًا باسم استجابة الاسترخاء، ما يُساعد على الشعور بالهدوء والراحة.

وتؤكد جورجينا ستورمر أن البكاء هو وسيلة طبيعية للتعبير عن مشاعرنا والتخلص من التوتر، ولكن غالبًا لا نشعر بالراحة عند البكاء أمام الآخرين، ويُوفر الحمام مساحة خاصة تسمح لنا بالتواصل مع عواطفنا دون الشعور بالخجل أو الإحراج.

وتُضيف أنه يمكن أن يكون للبكاء فوائد جسدية أيضًا، مثل تحسين المزاج وتسكين الآلام، لذلك في المرة القادمة التي تشعر فيها بالإرهاق أو التوتر، لا تخجل من البكاء أثناء الاستحمام، فقد يكون ذلك أفضل علاج لك.

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