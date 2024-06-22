الامارات | قراصنة إنترنت ينشرون بيانات مسروقة من «الصحة البريطانية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر قراصنة إنترنت كانوا أعلنوا مسؤوليتهم عن القرصنة على مواقع مستشفيات لندن في وقت سابق الشهر الجاري، ما زعموا أنها بيانات سرقوها أثناء الهجوم، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الجمعة.

وقالت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا في بيان إنها على علم بأن البيانات نشرت الليلة الماضية.

وذكرت خدمة الصحة الوطنية في بيان: «نتفهم أن هذا قد يثير مخاوف الأشخاص، ونواصل العمل لتحديد محتوى الملفات المنشورة في أقرب وقت ممكن».

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، نشر القراصنة نحو 400 غيغابايت من البيانات عبر موقعهم الإلكتروني في الشبكة المظلمة، وقناتهم عبر تطبيق «تليغرام».