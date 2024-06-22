توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 22 حزيران إلى الجمعة 28 حزيران 2024

مهنياً: تكون انت زعيم الابراج والاوفر حظا بين الابراج تحت طاقة الكواكب التي تتوافد الى السرطان تغامر تسافر انت من ملوك الابراج بأمتياز مبروك عليك الحظ الوفير فلا تفوت الفرص تذكر هذا الكلام جيدا تكتمل معك الصورة مع النجاحات الباهرة سجل هذا الاسبوع تيار ايجابي سريع نشيط وحماسي جيد جدا حافل بالنشاطات والاعمال والمواعيد لترتيب معاملات صفقات امور مصرفية مالية وغيرها

عاطفياً: تطل على اسبوع عاطفي بامتياو اسبوع واعد بالحب والرومنسية مع دخول الزهرة كوكب الحب الى برج السرطان الصديق الذي يسلط الضؤ على اوضاعك الشخصية ويوسع دائرة صداقاتك ويركز على شراكتك او علاقتك العاطفية التي تتاغم مع افكارك للعازب قد تحصل على قلب طالما سعيت اليه احتمال الخطوبة او الزواج كبير في هذه المرحلة