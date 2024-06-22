الامارات | أخيراً.. كشف السبب وراء عدم إصابة البعض بكورونا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يونيو 2024

توصل باحثون مؤخراً للسبب الرئيسي وراء عدم إصابة بعض الأشخاص بعدوى فيروس كورونا.

وبحسب دراسة أجريت أثناء ذروة الوباء عام 2021، ونشرت نتائجها مؤخراً، اكتشف العلماء اختلافات في الاستجابة المناعية الفريدة المرتبطة بمقاومة العدوى الفيروسية للمرض.

وقد تفسر هذه النتيجة عدم إصابة بعض الأشخاص بالفيروس، ما تلقي الضوء لتطوير علاجات ولقاحات محتملة تحاكي هذه الاستجابات الوقائية الطبيعية.

وأجرى الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "نيتشر" العلمية مؤخراً، باحثون من معهد ويلكوم سانغر وجامعة كوليدج لندن وإمبريال كوليدج لندن والمعهد الهولندي للسرطان.

واستخدم الباحثون في الدراسة تسلسل الخلية الواحدة لدراسة الاستجابة المناعية ضد عدوى sars-cov-2 لدى متطوعين بالغين أصحاء، حسبما ورد في صحيفة الغارديان البريطانية.

وكجزء من دراسة التحدي البشري لفيروس كورونا، تم إعطاء 36 متطوعاً بالغاً في المملكة المتحدة يتمتعون بصحة جيدة دون تاريخ سابق للإصابة بكورونا، ولم يتم تطعيمهم، جرعة منخفضة من الفيروس عن طريق الأنف.

وراقب الباحثون 16 متطوعاً منهم، وقاموا بمراقبة تفصيلية للنشاط في الخلايا المناعية بالدم وبطانة الأنف، بالاستعانة بتسلسل الخلية الواحدة لإنشاء مجموعات بيانات تضم أكثر من 600 ألف خلية فردية، لتوفير الجدول الزمني الأكثر تفصيلاً للنشاط المناعي قبل وأثناء وبعد الإصابة.

وخلص الباحثون إلى وجود 3 أنماط من المشاركين، حيث أصيب 6 أشخاص بعدوى مستمرة ومرضوا، في حين أصيب 3 أشخاص بالفيروس بشكل عابر دون أن يصابوا بالعدوى الكاملة، وهناك 7 أشخاص لم يتعرضوا للعدوى إطلاقاً.

وأشار الباحثون إلى أن مستويات عالية من نشاط الجين "HLA-DQA2" قبل التعرض تساعد الأشخاص على منع حدوث عدوى فيروسية.