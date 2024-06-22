14 صورة لإطلالات النجمات.. درة جذابة وساحرة وهنا الزاهد متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - تعتاد نجمات الفن على نشر ومشاركة جمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض آخر إطلالات نجمات الفن.

إلهام شاهين:

أطلت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

درة:

تألقت الفنانة درة بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

هنا الزاهد:

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بفستان قصير باللون البيج، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

سميرة سعيد:

ارتدت المطربة سميرة سعيد جاكيت جينز باللون الأزرق الفاتح ونسق أسفله توب باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

إيمان العاصي:

تألقت الفنانة إيمان العاصي بـ توب كت باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون.

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