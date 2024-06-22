نصائح للنساء أثناء السفر.. فتشي عن الكاميرات الخفية بهذه الطرق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غالبا تواجه النساء العديد من المشكلات أثناء السفر بمفردهن، خاصة أثناء الإقامة في فندق، لذا يجب عليهن التحقق من كل شيء، لتجنب حدوث أي مشكلات.

وشاركت سيدة من حساب "Science girl" على منصة "إكس"، بعض نصائح السلامة للنساء والرجال والأشخاص الذين يسافرون مع عائلتهم، لحماية أنفسهم، بحسب ما ذكر موقع "news18".

تغطية الثقب الموجود في باب غرفة النوم، من خلال وضع ضمادة عليها.

وضع عملة معدنية على مقبض الباب، ونوع خاص من حلقات المفاتيح ولابد أن يكون ملتصق بين الباب والجدار.

- كاميرا خاصة لوضعها على جدران غرفة الفندق.

التحقق من المرآة، ويسهم ذلك في العثور على الكاميرا الخفية داخل الغرفة.

مسح الأشياء الموجودة داخل الغرفة بالمناديل المبللة.

وحصد الفيديو على أكثر من 20 مليون مشاهدة.

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