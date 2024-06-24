الكبد الدهني.. علماء يبتكرون طريقة لعلاج المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتشف علماء جامعة البلطيق الفيدرالية طريقة تمنع تلف خلايا الكبد الناجم عن التراكم المفرط للدهون فيه، ما يسبب التهاب الكبد الدهني، الذي يؤدي بدوره إلى تليف الكبد والسرطان.

ومرض الكبد الدهني غالبا ما يصاب به الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ومن متلازمة التمثيل الغذائي، حيث تتراكم الدهون الزائدة فيه ما يؤدي إلى التهاب وتلف خلايا الكبد. وإذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي لى تغييرات لا رجعة فيها، بما فيها تليف الكبد. ولا يوجد علاج فعال لالتهاب الكبد الدهني حتى الآن.

واتضح للباحثين أن إيقاف أحد مسارات إشارات الجزيء المناعي إنترلوكين -6 من خلال بروتين gp130 قد يحمي خلايا الكبد من التلف بسبب كثرة الدهون في العضو. وسوف تستخدم نتائج التجارب لابتكار طرق جديدة لعلاج التهاب الكبد الدهني والأمراض الأخرى التي غالبا ما تتطور لدى المرضى الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة، بحسب صحيفة "إزفيستيا".

وتقول الدكتورة داريا شونكينا، كبيرة الباحثين في مركز علم المناعة والتكنولوجيا الحيوية الخلوية بالجامعة: "أظهرت نتائجنا أن بروتين gp130 وتنظيم وظيفة الميتوكوندريا قد يصبحان أهدافا جديدة لعلاج التهاب الكبد الدهني وأمراض الكبد الأخرى المرتبطة بتراكم الدهون والالتهابات. وستكون الخطوات التالية تطوير واختبار المواد التي يمكنها منع انتقال إشارة IL-6 بشكل انتقائي وحماية خلايا الكبد من التلف".