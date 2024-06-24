أثارت الجدل بجمالها.. جماهير صربيا تنسى منتخبها بسبب فتاة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة غريبة، انتشر فيديو مثير عبر مواقع التواصل الأجنبية لمشجعي منتخب صربيا لكرة القدم، وهم يغنون لفتاة ألمانية.

الفتاة الجميلة التي كانت تنظر إليهم من نافذة بيتها في مدينة ميونخ الألمانية، خطفت الأنظار بشدة، لينسوا تشجعيهم لمنتخبهم في بطولة أمم أوروبا 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.

وبسبب الفيديو، احتل عنوان "جماهير صربيا تنسى منتخبها بسبب فتاة جميلة وتبدأ في غناء أغان رومانسية" عناوين الصحف الغربية.

وتسبب الفيديو في حالة جدل بين رواد المنصات على ما كان ينشده الجمهور، معتبرين أن مناداتها بهذه الطريقة الغزلية أمر غير لائق.

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