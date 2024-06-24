هذا ما يحدث للكلي عند تناول القهوة.. علامة تكشف مشكلة خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول القهوة من العادات الغذائية الضرورية في حياة معظم الأشخاص، ويجهل البعض أن تناولها بشراهة يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة في الكلى.

وبحسب ما ذكره موقع herbalhermit، إليك ما يحدث في صحة الكلى عند تناول القهوة بكثرة.

حصوات الكلى

حصوات أكسالات الكالسيوم والتي تنتج عادةً عن زيادة استهلاك الأكسالات من خلال النظام الغذائي، هي أحد أكثر أشكال حصوات الكلى شيوعًا بما أن القهوة تحتوي على كميات كبيرة من الأوكسالات، فيجب الاعتدال في استهلاكها من قبل المرضى المعرضين لخطر الإصابة بحصوات الكلى، وخاصة تلك الناجمة عن زيادة مستويات الأوكسالات في الجسم التي تزداد مع تناول القهوة بشراهة.

ومع ذلك، تشير الأبحاث البديلة إلى أن استهلاك كوب واحد يوميًا إلى 1.5 كوب يوميًا قد يقلل من خطر تكوين حصوات الكلى بنسبة تصل إلى 40٪. لذلك، قد يكون من المفيد للمرضى شرب القهوة بكميات منظمة ومعتدلة.

تكيسات الكلى

كيس الكلى عبارة عن مجموعة من السوائل التي قد تنمو على سطح الكلية أو داخلها، ويمكن أن تؤدي أكياس الكلى إلى الحمى وآلام الظهر والساق والورك والأضلاع والتبول المتكرر، ومع ذلك، تحتوي القهوة على مستويات عالية من الكافيين، التي تعمل كمنشط للدماغ والجهاز العصبي.

وأظهرت الدراسات أن المستويات العالية من الكافيين الموجودة في القهوة قد تزيد من خطر نمو كيسات الكلى لدى المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المتعدد الكيسات.

المواد الحافظة والمواد المضافة

قد يكون السكر المضاف والمواد الحافظة والمواد المضافة إلى القهوة أكثر ضررا من القهوة نفسها، وأظهرت الدراسات أن بعض أنواع الكريمات والعصائر والسكريات المضافة التي تضاف عادة إلى القهوة قد تحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم والفوسفور والفوسفات الكيميائي التي يمكن أن يمتصها الجسم بسهولة وتلحق الضرر بصحة الكلى.

ما هي كمية القهوة المسموح بها؟

تناول القهوة بكثرة يزيد من خطر الإصابة بمشكلات مختلفة في الكلى وينتج عنها الشعور بألم إلا أن الاستهلاك المعتدل يعتبر آمنًا وقد يكون له فوائد معينة يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الكلى.

وأظهرت الدراسات أن شرب أقل من 3 أكواب من القهوة يوميًا يعتبر آمنًا ولا يؤثر بشكل كبير على صحة الكلى.

ومع ذلك، فإن تناول أكثر من 3 أكواب من القهوة يوميًا يعتبر بمثابة زيادة محتملة في مستويات البوتاسيوم في الجسم، والتي يمكن أن تؤثر على صحة الكلى وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

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