كتم العطسة كاد ينهي حياة مريض- ماذا حدث له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصيب رجل اسكتلندي بثقب في حلقه بعد أن "كتم" العطس، وحاول المريض الذي لم يذكر اسمه كتم نوبة العطس عن طريق قرص أنفه وإغلاق فمه أثناء القيادة.

وكان الضغط الناتج عن العطس كبيرا للغاية لدرجة أنه أحدث ثقبا يبلغ قطره 0.08 بوصة في قصبته الهوائية واضطر إلى الذهاب إلى المستشفى، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان يعاني البالغ من العمر 30 عاما من ألم شديد وعدم القدرة على التحدث والبلع والتنفس وكان الأطباء يسمعون صوت طقطقة عندما يتنفس.

وقال الدكتور راسادس نيسيروفس من جامعة دندي يجب على الجميع الحذر من كتم العطس من خلال قرص الأنف مع إبقاء الفم مغلقا، لأن ذلك قد يؤدي إلى ثقب القصبة الهوائية.

وكان الرجل يعاني من التهاب الأنف التحسسي، وهي حالة شائعة حيث يتهيج الأنف بسبب شيء لديك حساسية منه، مثل: حبوب اللقاح.

ويمكن أن يسبب العطس، والحكة، وسيلان أو انسداد الأنف والحكة والعيون الحمراء والسعال وحكة في سقف الفم.

ويؤدي العطس إلى زيادة الضغط في الشعب الهوائية، لكن حبسها يمكن أن يسبب إلى زيادة هذا الضغط بنحو 20 مرة.

وفي حالة الرجل تسبب كتم العطس في حدوث تمزق في الحلق، وعندما وصل إلى المستشفى، كانت رقبته متورمة من الجانبين ولا يستطيع تحريكها.

وكشفت الأشعة السينية أنه يعاني من انتفاخ الرئة الجراحي، عندما ينحصر الهواء في أعمق الأنسجة تحت الجلد.

وأظهرت الأشعة المقطعية أن التمزق كان بين العظمتين الثالثة والرابعة من رقبته وأن الهواء يتراكم في الفراغ بين الرئتين في صدره.

وقرر الأطباء أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية لكنهم راقبوه لمدة يومين في المستشفى للتأكد من ثبات مستويات الأكسجين لديه.

ثم أخرجوه من المستشفى وأعطوه مسكنات الألم وأدوية حمى القش وشفى التمزق في خمسة أسابيع.

اقرأ أيضا:

رجل يعثر على عيون مرعبة في حديقته.. لن تتوقع القصة

أثارت حزن رواد مواقع التواصل.. قصة وفاة دينا فتحي وزوجها وطفلتهما

أموال وحب وسفر ونجاح.. 3 أبراج حظها سعيد الفترة القادمة

أغرب شقة في العالم.. بلا غرفة نوم وبقيمة إيجار مفاجأة (فيديو)

بلوجر تعرض حياتها للخطر لإنقاذ هاتفها- لن تتوقع ماذا فعلت (فيديو)