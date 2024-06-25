ماذا يفعل تناول الأفوكادو بجسمك؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

أوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة أن الأفوكادو غني بالعناصر الغذائية الهامة، التي تعزز صحة الجسم وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

فيتامينات ومعادن

الأفوكادو كنزا من الفيتامينات والمعادن، فهو غني بفيتامينات B6 و B9 وD وE وK، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم، تُسهم هذه الفيتامينات والمعادن في أداء العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، مثل تعزيز صحة الجهاز العصبي والمناعة، ودعم صحة العظام والأسنان، وخفض ضغط الدم في مستوياته الطبيعية.

أحماض دهنية صحية

يحتوي أيضا على حمض أوميجا 3، الذي يؤدي دورا مهما في بناء وحماية الخلايا، كما يساعد على تحسين مستوى الكوليسترول في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ألياف وكاروتينات

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز الأفوكادو بمحتواه العالي من الألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع، وكذلك من الكاروتينات، التي تحمي شبكية العين.

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