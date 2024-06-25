الامارات | «الثقافة والسياحة أبوظبي» تتعاون مع «دليل ميشلان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، تعاونها مع دليل ميشلان لإصدار سلسلة من القوائم والأفلام، تُسلط الضوء على أفضل تجارب المطاعم في العاصمة وأرقى خدمات الضيافة، وذلك عقب إطلاق دليل ميشلان أبوظبي 2024.

يُعتبر «دليل ميشلان الذي تُصدره شركة الإطارات الفرنسية ميشلان، المرجع العالمي الأول لتكريم التميز في الطهي وتجارب المأكولات الفاخرة.

ويمنح الدليل، الذي انطلق عام 1900، نجوم ميشلان للمطاعم الاستثنائية، وتُمثل ثلاث نجوم أعلى تقدير في هذا المجال، ويغطي الدليل حالياً أكثر من 40 وجهة تضم ما يزيد على 16 ألف مطعم، إلى جانب 5000 فندق في 120 وجهة.

ويُصدر دليل ميشلان، على مدار العام الجاري ثلاث قوائم جديدة، يعدها فريقه من المراقبين لمختارات متنوعة من أفضل مطاعم أبوظبي، ويستعرض أجمل تصاميم المطاعم في العاصمة، والأطباق الإماراتية التقليدية.

وتكتسب هذه الإصدارات زخماً إضافياً من خلال سلسلة من الأفلام تعرض ثقافة وتقاليد الطهي الإماراتية، والعلاقة بين الطهاة ومنتجي التمور المحليين، وتتضمن برامج جولات مقترحة، وتوصيات بمطاعم وفنادق ومعالم متميزة.

يذكر أن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أطلقت خلال العام الماضي برنامج تطوير قطاع الطهي، بهدف استقطاب أفضل العلامات والمطاعم والطهاة إلى أبوظبي على مدار خمسة أعوام.

وتتعاون الدائرة مع إحدى الأكاديميات العالمية الرائدة لإنشاء مدرسة للطهي لدعم التدريب والتوظيف في هذا المجال، وتقديم المناهج الأساسية وبرامج دراسية جديدة في الاستدامة البحرية والأمن الغذائي.