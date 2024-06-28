الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين في الضفة والقدس

ياسر رشاد - القاهرة - أدان الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف المتطرفة والمستمرة التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضد الفلسطينيين.

وأكد الاتحاد على المضي قدما في إجراءات تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين. ودعا إلى الوصول الآمن للأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع الراهن.

وتضمن البيان الختامي للقمة الأوروبية في بروكسل، إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة.

كما عبر القادة الأوروبيون عن قلقهم العميق إزاء التوتر في المنطقة، ولا سيما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتعهد الاتحاد الأوروبي باستمرار المشاركة في الجهود السياسية الساعية لخفض التوتر، كما تعهدوا بتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للبنان، بما في ذلك الجيش والقوات الأممية.

وأعلنت الحكومة الكندية أنها قررت فرض عقوبات على دانييلا فايس – الناشطة الرئيسة في مستوطنات الضفة الغربية والرئيسة السابقة لمجلس مستوطنات كدوميم وحركة أمانا الضالعة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.

وأعلنت الحكومة الكندية عن فرض عقوبات أيضًا على المستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف: عينان تنجيل، إليشا يارد، مئير إتينجر، علي بيدرمان، وشالوم زيخرمان.

كما جرى فرض عقوبات على منظمة شباب التل وبؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين: مزرعة تسفي ومزرعة موشيه.

ومن الجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من المستوطنين والكيانات التي أدرجت اليوم في قائمة عقوبات الحكومة الكندية تخضع بالفعل لعقوبات من قبل حكومة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحسب موقع والا الإسرائيلي، فإن العقوبات الجديدة ستجعل من الصعب جمع التبرعات في كندا للبناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية.