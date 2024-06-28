إكس مراتي وجوازة توكسيك .. دور العرض تستقبل أعمال سينمائية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل دور العرض السينمائي بداية شهر يوليو القادم، أفلام جديدة، وهم إكس مراتي، بطولة هشام ماجد وأمينة خليل، وفيلم جوازة توكسيك، للنجمة ليلى علوي وبيومي فؤاد.

فيلم إكس مراتي

فيلم إكس مراتي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يقدم شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، فيما يظهر محمد ممدوح خلال الأحداث بشخصية رد سجون وهو الزوج السابق لـ أمينة بالعمل.

فيلم إكس مراتي

أبطال إكس مراتي



إكس مراتي من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

فيلم جوازة توكسيك

فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟.

فيلم جوازة توكسيك بطولة بيومي فؤاد، ليلى علوي، نسرين طافش، ملك قورة، محمد أنور، تامر هجرس، إخراج محمود كريم.

آخر أعمال هشام ماجد

كانت آخر أعمال الفنان هشام ماجد، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وشاركه البطولة هنا الزاهد، وحقق إيرادات ضخمة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتدور قصة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، يشارك في بطولته هنا الزاهد وهشام ماجد، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الطفل جان رامز، غادة إبراهيم.

آخر أعمال بيومي فؤاد



وكانت آخر أعمال بيومي فؤاد، فيلم مستر إكس، والذي عرض آخيرًا بدور العرض السينمائي، وحقق نجاحًا كبيرًا وجمع إيرادات بالملايين .

تفاصيل فيلم مستر إكس



فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.