لهذ السبب.. الكرملين يحجم عن التعليق على مناظرة بايدن وترامب

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو ليس لديها تعليق على المناظرة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة جو بايدن ودونالد ترامب لأنها شأن أميركي داخلي.

وتلعثم بايدن عدة مرات خلال المناظرة مع منافسه الجمهوري، مما جدد النقاش حول عمره.

وتكرر الحديث حول روسيا خلال المناظرة بينما كان المرشحان يتنافسان لإظهار من هو الأكثر صرامة على صعيد السياسة الخارجية.

وقال ترامب لو كان لدينا رئيس حقيقي.. رئيس… يحترمه بوتين.. لما غزا أوكرانيا أبدا.

ورد بايدن قائلا استمر.. دع بوتين يدخل ويسيطر على أوكرانيا، ثم ينتقل إلى بولندا وأماكن أخرى. انظر ماذا سيحدث بعد ذلك. ليس لديه أي فكرة عما يتحدث عنه من الأساس.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري أنه لا يرى أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ستحدث فرقا بالنسبة لموسكو.