6 طرق طبيعية لغسل وتبييض ملاءات السرير

محمد اسماعيل - القاهرة - مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد التعرق خلال النوم، ما يُلقي بظلاله على لون الملاءات البيضاء، فتُفقد بياضها الناصع وتكتسب لونا أصفرا مزعجا.

يحدث ذلك إلى تراكم العرق والزيوت الطبيعية التي يفرزها الجسم على الملاءات، ما يخلق بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات، ويُسهم في اصفرارها.

إليك، طريقة طبيعية وسريعة لغسيل وتبييض ملاءات السرير، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

عصير الليمون

إضافة ربع كوب من عصير الليمون إلى الغسيل العادي مع مسحوق الغسيل أو السائل، يساعد على إزالة البقع العنيدة ويُضفي على الملاءات بياضا ناصعا ولمعانا مميزا.

ويحتوي عصير الليمون بحمض الستريك، المعروف بخصائصه المبيضة والمضادة للبكتيريا، ما يجعله منظفا طبيعيا فعالا للملاءات.

حمض الستريك

حمض الستريك الموجود بكثرة في عصير الليمون يتمتع بخصائص طبيعية تذيب البقع وتعمل كمبيض طبيعي، ما يُسهم في تفتيح لون الملاءات وإعادة رونقها، وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع عصير الليمون بخصائص مضادة للبكتيريا، ما يجعله فعالا في القضاء على أي ميكروبات قد تتواجد على الملاءات.

أشعة الشمس

أحد أهم هذه الطرق هي تعريض الملاءات لأشعة الشمس بعد غسلها، فالشمس تعمل كمبيض طبيعي، ما يساعد على إزالة البقع وتفتيح لون القماش.

غسيل منتظم

ولكن لا يكفي تعريض الملاءات لأشعة الشمس للحفاظ على بياضها، بل يجب غسلها بانتظام أيضًا، لذا يوصي بغسل الملاءات البيضاء كل أسبوعين على الأقل لمنع تراكم البقع أو الأوساخ ولتجنب تغيير لونها مرة أخرى.

اختيار منظف الغسيل المناسب

غسل ملاءات السرير في درجات حرارة منخفضة يساعد على حماية النسيج والألياف وثبات الألوان.

تجنب استخدام المبيض

من الضروري تجنب استخدام المبيضات أو المواد الكيميائية القاسية على ملاءات السرير، وذلك لأنها من أسوأ منتجات التنظيف المُستخدمة لعلاج البقع، حيث تعمل هذه المواد على تغير لون الملاءات وتُسرع من تلف الأنسجة.

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