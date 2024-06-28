مدرب منتخب كرواتيا على رأس قائمة المرشحين لتدريب اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكدت تقارير صحفية كرواتية اليوم الجمعة، أن المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، على رأس قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق اتحاد جدة السعودي، خلفاً للأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق للفريق، الذي رحل عن الفريق لسوء النتائج.

وذكرت صحيفة "Vecernji list" الكرواتية، أن نادي اتحاد جدة أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المدير الفني الكرواتي زالاتكو داليتش مدرب المنتخب، وهناك اتجاه قوى للدخول في مفاوضات رسمية لإقناع المدرب بقبول العرض.

وأضافت الصحيفة، أن إقناع المدرب صاحب الـ 57 عاماً بتولي القيادة الفنية لفريق اتحاد جدة، يبدو أمراً صعباً حيث أن المدرب يضع تدريب المنتخب الكرواتي أولوية بالنسبة له".

واتمت الصحيفة، أن فريق اتحاد جدة يحاول فتح المفاوضات مع المدير الفني الكرواتي في أقرب وقت، قبل بداية الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وكان زالاتكو داليتش ودع بطولة أمم أوروبا 2024 رفقة منتخب كرواتيا، من دور المجموعات، بعد الحصول على نقطتين فقط من ثلاثة مباريات، ليفقد فرصة الصعود إلى دور ال 16 من البطولة.

ويتولى زالاتكو داليتش مهمة القيادة الفنية لمنتخب كرواتيا، منذ أكتوبر 2017، قاد المنتخب خلال هذه الفترة في 87 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 47 لقاء، وتعرض للهزيمة في 22 مباراة، وحضر التعادل في 17 مباراة.

أقرأ أيضاً

مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو

تعرف على غيابات الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

"وقت تقول الحقيقة وآخر حسابات أخرى".. عدلي القيعي يرد على تصريحات ميدو