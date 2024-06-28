"كهربا وعاشور".. دكة بدلاء الأهلي أمام فاركو بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق فاركو اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الرسمي للمباراة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد عبد الفتاح - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النادي الأهلي كلا من:

"مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، أحمد عبد القادر، اليو ديانج، عمرو السولية، أفشة وأنتوني موديست.

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