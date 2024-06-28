لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية بلحظة بلحظة أبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره فاركو التي ستجمعهما عند السابعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب المباراة برصيد 45 نقطة فيما يحتل فريق فاركو المركز 15 برصيد 25 نقطة.

أبرز أحداث المباراة:

وتوقف اللعب بالدقيقة 12 بعد كرة مشتركة بين محمد الشناوي ومهاجم فاركو عمر جمال ليتدخل الجهاز الطبي لعلاجهما.