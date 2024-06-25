مشروب طبيعي يخفض ضغط الدم ويقضي على الالتهابات.. احرص على تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الرمان من الفواكه التي تساعد على خفض الدم المرتفع، وله فوائد عديدة على صحة الجسم لاحتوائه على بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الأوعية الدموية من التلف، ما يؤدي إلى تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن التهابات الجسم يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم، ويساعد تناول الرمان على تقليل الالتهاب، وبالتالي انخفاض ضغط الدم المرتفع.

وأشارت إلى أن الرمان يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية وبالتالي يخفض الدم المرتفع كذلك.

ونصحت بتناول كوب من الرمان الفريش الطازج يوميا أو كوبين، لتحسين العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والاستفادة منه.

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