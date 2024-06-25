3 علامات لأمراض القلب والسرطان تظهر على يديك وأصابعك.. راقبها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن تكشف اليدان الكثير من المشكلات الصحية، ومنها أمراض القلب وسرطان الرئة، إذ يمكن أن تظهر عليهما أعراض مختلفة تشير إلى وجود خطأ خطير داخل الجسم، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويمكن أن تشير التغييرات في شكل أو لون أصابعك إلى مجموعة من الحالات الصحية، وتشمل:

تعجر الأصابع

انتفاخ أطراف الأصابع مع تحول جلد الظفر المحيط إلى لامع، يُشار إليه باسم "تعجر الأصابع"، أو "التعجر الرقمي"، أو "أصابع أبو قراط"، وقد تؤدي هذه الحالة إلى تغير في شكل وزاوية ظفر القدم حيث ينتفخ طرف الإصبع، وعادة يصبح أحمر اللون ودافئا.

وعادة ما يتطور التعجر تدريجيا على مدار سنوات، ولكن يمكن أن يحدث فجأة إذا كان ناجما عن خراج الرئة.

كما أن سرطان الرئة هو السبب الأكثر شيوعا لـ تعجر الأصابع، رغم أنه يمكن أن يشير إلى مشكلات صحية أخرى، ولا يعاني جميع المصابين بالمرض منه.

وتبدأ العملية عند قاعدة الظفر، ما يجعل الأظافر تنحني أكثر من المعتاد، وقد يكون تعجر أصابع اليدين والقدمين قد يكون علامة على أمراض أخرى في القلب أو الغدة الدرقية، بالإضافة إلى سرطان الرئة.

تورم المفاصل

لا يمكن تحديد مستويات الكوليسترول المرتفعة في جسمك إلا من خلال فحص الدم، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالة وراثية تعرف باسم فرط كوليسترول الدم العائلي، فإن تناول الكثير من الأطعمة السريعة يمكن أن يؤدي إلى تورم المفاصل أو يُشار إليه باسم "الورم الأصفر في الوتر" وهي حالة ناجمة عن تراكم الكوليسترول حول الأوتار، والتي يمكن أن تؤثر على مفاصل اليد والركبتين ووتر العرقوب.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة غالبا ما يعانون من سمك الشرايين بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بدءا من سن 11 عاما.

ويمكن أن يكون التورم في الساقين والقدمين علامة على الإصابة بأمراض القلب، فالعديد من أمراض القلب تسبب تراكم السوائل في القدمين وأسفل الساق.

كدمات الأصابع

الظهور المفاجئ للكدمات على الأصابع أمر غير عادي ويمكن أن يشير إلى مشكلة متعلقة بالدم، وغالبًا تكون الكدمات علامة تحذيرية شائعة على سرطان الدم.

وإذا تغير لون الأصابع دون ظهور كدمات، فقد يكون ذلك أيضا علامة على ظاهرة "رينود"، حيث يتوقف الدم عن التدفق بشكل صحيح إلى أصابع اليدين والقدمين، ما يسبب تغير اللون.

وغالبا يحدث هذا بسبب الإجهاد ولكنه في كثير من الأحيان غير ضار، ولكن إذا أصبح مؤلما أو مرتبط بحالات أخرى، فقد يكون مؤشرا على مرض الذئبة، أو كرون.

أعراض أخرى لسرطان الرئة

السعال المستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر

ضيق التنفس

الصفير

التهابات الصدر المتكررة

السعال الذي يتغير أو يزداد سوءا

ألم الصدر أو الكتف

سعال دموي

التعب غير المبرر أو نقص الطاقة

بحة في الصوت

تورم في الوجه أو الرقبة

بالرغم من أن هذه الأعراض لا تعني دائما أنك مصاب بسرطان الرئة، إلا أنه يجب عليك استشارة الطبيب.

أعراض أخرى لأمراض القلب

ألم الصدر

ضيق التنفس

السعال أو الصفير

تورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين

ضعف الدورة الدموية

التعب

الخفقان

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