كيفية التخلص من تورم الوجه في الصباح.. نصائح فعالة لجمالٍ مُشرق

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تورم الوجه في الصباح، خاصة مع حلول فصل الصيف، من المشكلات التي تعاني منها الكثير من النساء، ولكن مع بعض الحلول البسيطة، يمكن التخلص من هذه المشكلة المزعجة والحصول على بشرة نضرة وجميلة.



نصائح فعالة للتخلص من تورم الوجه في الصباح



1. الماء المثلج

اغمري وجهك في وعاء من الماء المثلج لبضع ثوانٍ.

يساعد ذلك على انقباض الأوعية الدموية وتقليل التورم.

2. تدليك الوجه:

استخدمي أسطوانة الوجه المصنوعة من حجر اليشم أو الكوارتز الوردي لتدليك وجهك بلطف.

يساعد ذلك على تنشيط الدورة الدموية وإزالة التورم.

3. ماسك الكافيين:

حضّري ماسكًا من الكافيين، حيث يعمل الكافيين على تنشيط الدورة الدموية وشد الجلد.

يمكن شراء ماسك جاهز أو تحضيره في المنزل عن طريق خلط القهوة المطحونة مع العسل أو الزبادي.

4. ضمادات العين والكريمات المرطبة:

استخدمي ضمادات العين الباردة أو الكريمات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك لتقليل التورم.

تساعد هذه المنتجات أيضًا على ترطيب البشرة وتحسين مظهرها.

5. انتبهي لنظامك الغذائي:

تجنبي الإفراط في تناول الملح، حيث يمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وتورم الوجه.

اهتمي أيضًا بتناول كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب بشرتك.

6. احصلي على قسط كافٍ من النوم:

قلة النوم أحد أهم أسباب تورم الوجه.

احرصي على النوم 7-8 ساعات كل ليلة للمساعدة في تقليل التورم وتحسين مظهر بشرتك.