مفاجأة سارة لعشاق القهوة.. هل تطيل العمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهر تحليل جديد لبيانات دراسة ضمت 10 آلاف شخص أن شرب القهوة بانتظام قد يحميك من مخاطر الجلوس لفترات طويلة.

وحسب "ستادي فايندرز"، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين جلسوا أكثر من 8 ساعات في اليوم كانوا أكثر عرضة للوفاة من أي سبب مقارنة بمن جلسوا أقل من 4 ساعات.

لكن المفاجأة السارة هي أن الأشخاص الذين شربوا 3-4 أكواب من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 33% من أي سبب، و 54% أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، حتى لو كانوا يقضون فترات طويلة جالسين.



وهذا يعني أن شرب القهوة قد يعادل التأثير السلبي للجلوس لفترات طويلة على صحتك.



كيف تفسر الدراسة ذلك؟

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

قد تساعد القهوة على تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.

قد يكون للقهوة تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم.