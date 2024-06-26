لن تتوقع.. قصة غريبة وراء اختراع الأبواب الدوارة في الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لا نتخيل اليوم فندقا فخما دون وجود باب دوار يزين مدخله، لكن هل تساءلت يوما عن السبب وراء اختراعها؟

سبب اختراع الباب الدوار

وفقا لموقع "snopes"، في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، ابتكر المخترع الأمريكي ثيوفيلوس فان كانيل "الباب الدوار".

لم يكن دافع فان كانيل توفير الراحة أو منع هروب الهواء الساخن، وإنما كان دافعه الأساسي كراهية فتح الأبواب للنساء.

واعترف فان كانيل بشعوره بالضيق من الازدحام حول الأبواب، وازعجه بشكل خاص شعوره بضرورة فتح الباب للنساء كنوع من اللباقة وآداب التعامل مع النساء.

حل ذكي لمشكلة اجتماعية

ولذلك، توصل إلى فكرة الباب الدوار الذي يسمح بدخول وخروج الأشخاص دون الحاجة إلى فتح الباب يدويا، وبالتالي دون الحاجة إلى التعامل مع قواعد آداب المرور المزعجة بالنسبة له.

وبالفعل، حقق اختراع فان كانيل نجاحا هائلا، وانتشرت الأبواب الدوارة بسرعة في مختلف أنحاء العالم، لتصبح مكونا أساسيا في مداخل الفنادق والمباني الكبيرة.

وبعد 6 سنوات، في 7 أغسطس 1888، حصل ثيوفيلوس على براءة الاختراع لـ"هيكل باب العاصفة"، والذي سُمي لاحقًا باسم "الباب الدوار"

حلول ذكية للتحكم في المناخ

مع ازدياد ناطحات السحاب في المدن الأمريكية مطلع القرن العشرين، برزت حاجة ملحة للتحكم في درجات الحرارة الداخلية لهذه المباني الضخمة.

ففي حين كانت الأبواب التقليدية تسمح بتدفق الهواء الخارجي بسرعة إلى داخل المبنى، ما أدى إلى صعوبة الحفاظ على برودة المباني في فصل الصيف ودفئها في الشتاء، وجاءت الأبواب الدوارة كحل مبتكر لتوفير بيئة داخلية مُتحكم فيها.

مزايا أخرى للأبواب الدوارة

تتميز الأبواب الدوارة بوجود أقفال معادلة الضغط، ما يُتيح بدخول والخروج دون السماح بتدفق الهواء الخارجي بشكل كبير، وهذا بدوره يقلل من هدر الطاقة المستهلكة على أنظمة التدفئة والتبريد، ما يُسهم في خفض التكاليف.

ولم تقتصر فوائد الأبواب الدوارة على التحكم في المناخ فقط، بل أثبتت فعاليتها أيضا في تقليل تدفق الضوضاء والغبار والمطر والثلج إلى داخل المبنى.

لم يكتف ثيوفيلوس باختراع الباب الدوار فقط، بل واصل تطويره وتحسينه، وحصل على العديد من براءات الاختراع لابتكاراته، فقد أسس شركة "فان كانيل للأبواب الدوارة" لتسويق اختراعه، والتي حققت نجاحا هائلا.

وعاش حياة ثرية مليئة بالإنجازات، وتوفي في مدينة نيويورك عام 1919، عن عمر يناهز 78 عاما.

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